Влада збирається запропонувати заробітчанам кредитні програми для бізнесу - Зеленський

Влада має намір запропонувати українським трудовим мігрантам, які через коронавірус повернулися на Батьківщину, іпотечні програми для відкриття малого чи середнього бізнесу в Україні.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Давайте подивимось на тих людей, які через коронавірус приїхали, я впевнений, не тимчасово з Польщі, Румунії, Білорусі, Росії – з багатьох країн, де вони працювали. Приїхали гарні робочі руки, люди кмітливі, міцні… У них є невеличкий капітал. Ми їм запропонуємо такі програми, включаючи іпотечні, на які вони зможуть відразу після коронавірусу відкрити свій маленький чи середній бізнес», - сказав Зеленський.

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Він додав, що це один з напрямів підтримки бізнесу, над якими працює уряд.