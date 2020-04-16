Український бізнес очікує на скорочення обсягів виробництва - НБУ

Вітчизняний бізнес очікує на скорочення обсягів виробництва та обсягів продажів.

Про це у своєму відеозверненні, за економічними підсумками першого місяця карантину, сказала перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова.

"Минув перший місяць карантину, настрої бізнесу погіршилися. На сьогодні, зважаючи на прогнози щодо погіршення світової економіки, наш бізнес теж очікує скорочення обсягів виробництва та обсягів продажів. Це не могло не відбитися на ринку праці. На жаль, кількість нових вакансій обнулилася, вона майже відсутня. На дивлячись на те, що бізнес намагається зберегти робочі місяця та не звільняти людей, на жаль, велика кількість людей залишилась без роботи і втратила дохід", - сказала Рожкова.

Як повідомляв Укрінформ, за прогнозом уряду рівень безробіття у поточному році становитиме 9,4% проти раніше прогнозованого 8,1%, а падіння реальної заробітної плати становитиме 0,3%.