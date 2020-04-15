Найбагатша людина світу заробила за день $6,4 мільярда – Forbes
Про це повідомляє видання Forbes.
«За оцінками Forbes, оскільки акції компанії зростають до нового найвищого рівня, це зробило генерального директора та засновника Джеффа Безоса помітно багатшим: його статки зросли на 6,4 мільярда доларів у вівторок», - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, за добу капітал бізнесмена збільшився приблизно на 5%. Це пов’язано з безпрецедентним попитом на товари та послуги компанії на тлі пандемії коронавірусу.
Акції Amazon у вівторок зросли на 5,3%, досягнувши нового рекордно закритого рівня - 2,283 долара за акцію.
Таким чином, статки Безоса на сьогодні становлять $138 млрд.
Amazon — одна з 28 компаній, яким вдалося повернутися до зростання під час пандемії.
Як повідомляв Укрінформ, американська компанія Amazon планує найняти ще 75 тисяч працівників, щоб прискорити виконання замовлень в умовах пандемії коронавірусу.
В Amazon також заявили, що тепер планують витратити понад $500 млн на підвищення заробітної плати працівників, що перевищує її попередні очікування у $350 млн.
Фото: www.space.com