Найбагатша людина світу заробила за день $6,4 мільярда – Forbes

Статки найбагатшої у світі людини, засновника американської корпорації Amazon Джеффа Безоса зросли за день більш ніж на 6 млрд доларів на тлі рекордного зростання вартості акцій компанії.

Про це повідомляє видання Forbes.

«За оцінками Forbes, оскільки акції компанії зростають до нового найвищого рівня, це зробило генерального директора та засновника Джеффа Безоса помітно багатшим: його статки зросли на 6,4 мільярда доларів у вівторок», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, за добу капітал бізнесмена збільшився приблизно на 5%. Це пов’язано з безпрецедентним попитом на товари та послуги компанії на тлі пандемії коронавірусу.

Акції Amazon у вівторок зросли на 5,3%, досягнувши нового рекордно закритого рівня - 2,283 долара за акцію.

Таким чином, статки Безоса на сьогодні становлять $138 млрд.

Amazon — одна з 28 компаній, яким вдалося повернутися до зростання під час пандемії.

Як повідомляв Укрінформ, американська компанія Amazon планує найняти ще 75 тисяч працівників, щоб прискорити виконання замовлень в умовах пандемії коронавірусу.

В Amazon також заявили, що тепер планують витратити понад $500 млн на підвищення заробітної плати працівників, що перевищує її попередні очікування у $350 млн.

Фото: www.space.com