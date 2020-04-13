«Гаряча лінія» Нацбанку не працює

У Національному банку стались збої у роботі «гарячої лінії».

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

«Гаряча лінія» з технічних причин, на жаль, не працює. Звертайтеся до НБУ електронною поштою",- йдеться в повідомленні.

У Нацбанку пояснили, що проблеми із «гарячою лінією виникли сьогодні, 13 квітня, о 9:00. «Причини з’ясовуємо та докладаємо зусиль, аби відновити прийом дзвінків громадян. Просимо вибачення за незручності. Звертаємо увагу, що ви можете звернутися до Національного банку електронною поштою за адресою nbu@bank.gov.ua, підкріпивши усі необхідні документи до вашого звернення», - підкреслили в НБУ.