«Онлайн будинок юстиції» запустив демоверсію онлайн-реєстрації

Державне підприємство «Національні інформаційні системи» реалізувало демонстраційну версію онлайн-реєстрації товариств з обмеженою відповідальністю.

Про це повідомив перший заступник міністра юстиції Євгеній Горовець, інформує пресслужба відомства.

«Цей сервіс є сучасною електронною послугою у форматі «запитання-відповідь», містить підказки та генерує всі документи, необхідні для державної реєстрації ТОВ. Тепер в цьому можуть переконатися усі охочі, оскільки на порталі «Онлайн будинок юстиції» запрацювала демонстраційна версія сервісу онлайн-реєстрації ТОВ», – розповів Горовець.

Ті, хто обирають між «паперовою» та «електронною» реєстрацією ТОВ, відтепер можуть не лише побачити, як виглядає відповідний онлайн-сервіс, але й перевірити його функціональність шляхом заповнення необхідної інформації у тестовому режимі.

«На відміну від повноцінного сервісу онлайн-реєстрації ТОВ, пропонована демоверсія не вимагає ідентифікації користувача з використанням кваліфікованого електронного ключа. Це, щоправда, зумовлює втрату введеної користувачем інформації у випадку переходу з тестової на основну версію сервісу. Тому, якщо за результатами (чи в процесі) тестування ви прийняли рішення зареєструвати ТОВ онлайн, слід спочатку авторизуватися у своєму персональному кабінеті на порталі «Онлайн будинок юстиції» і вже після цього вводити відповідні дані», - пояснив перший заступник міністра.

Зазначається, що сервіс онлайн-реєстрації розпочав роботу у липні 2019 року. Усього з того часу було зареєстровано 1165 товариств з обмеженою відповідальністю.