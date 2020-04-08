Для маломоторних суден скасували обов'язкову реєстрацію
Відповідна постанова Кабінету міністрів України "Про внесення змін до Порядку ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги України" була прийнята на засіданні з подальшим доопрацюванням, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Пропонується скасувати обов'язкову реєстрацію маломоторних суден з механічним двигуном максимальною потужністью до 10 кіловат, які раніше потребували реєстрації, а також веслові судна довжиною до 4 метрів, які не використовуються для промислу водних біоресурсів, перевезення вантажів або пасажирів з комерційною метою. А також для подібних суден скасовується обов'язковий технічний огляд", - заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій під час презентації проєкту постанови на засіданні уряду.
За його словами, це рішення звільнить близько 30% українських власників маломірних суден від обов'язкової реєстрації.