Для маломоторних суден скасували обов'язкову реєстрацію

Кабінет міністрів України на своєму засіданні ухвалив постанову, яка скасовує обов'язкову реєстрацію та технічний огляд для маломоторних суден з механічним двигуном максимальною потужністю до 10 кВ.

Відповідна постанова Кабінету міністрів України "Про внесення змін до Порядку ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги України" була прийнята на засіданні з подальшим доопрацюванням, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Пропонується скасувати обов'язкову реєстрацію маломоторних суден з механічним двигуном максимальною потужністью до 10 кіловат, які раніше потребували реєстрації, а також веслові судна довжиною до 4 метрів, які не використовуються для промислу водних біоресурсів, перевезення вантажів або пасажирів з комерційною метою. А також для подібних суден скасовується обов'язковий технічний огляд", - заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій під час презентації проєкту постанови на засіданні уряду.

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За його словами, це рішення звільнить близько 30% українських власників маломірних суден від обов'язкової реєстрації.