Для маломоторних суден скасували обов'язкову реєстрацію

Для маломоторних суден скасували обов'язкову реєстрацію

Укрінформ
Кабінет міністрів України на своєму засіданні ухвалив постанову, яка скасовує обов'язкову реєстрацію та технічний огляд для маломоторних суден з механічним двигуном максимальною потужністю до 10 кВ.

Відповідна постанова Кабінету міністрів України "Про внесення змін до Порядку ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги України" була прийнята на засіданні з подальшим доопрацюванням, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Пропонується скасувати обов'язкову реєстрацію маломоторних суден з механічним двигуном максимальною потужністью до 10 кіловат, які раніше потребували реєстрації, а також веслові судна довжиною до 4 метрів, які не використовуються для промислу водних біоресурсів, перевезення вантажів або пасажирів з комерційною метою. А також для подібних суден скасовується обов'язковий технічний огляд", - заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій під час презентації проєкту постанови на засіданні уряду.

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За його словами, це рішення звільнить близько 30% українських власників маломірних суден від обов'язкової реєстрації.

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