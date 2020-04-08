СБУ викрила керівництво Донецькоблгаз на мільярдних оборудках з державним природним газом

Служба безпеки України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора викрила топ-менеджмент ПАТ «Донецькоблгаз» на реалізації схеми з розтрати державного природного газу на мільярди гривень.

Про це повідомляє пресцентр СБ України.

"Співробітники спецслужби встановили, що деякі промислові підприємства Донеччини з 2017 року споживали державний природний газ безкоштовно. При цьому керівництво ПАТ «Донецькоблгаз» «перекидало» борги за спожиті комерсантами енергоресурси на рахунки мешканців області. У такий спосіб сформувалась штучна заборгованість населення за нібито спожитий природний газ у сумі понад 1,7 мільярда гривень. Для здійснення оборудки організатори розробили та впровадили у виробничій діяльності товариства програмне забезпечення з прихованою функцією ведення подвійної бухгалтерської звітності. За результатами проведених обшуків у ПАТ «Донецькоблгаз», за місцями проживання фігурантів кримінального провадження правоохоронці виявили і вилучили речі та документи, які підтверджують протиправну діяльність топ-менеджменту товариства", - йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозр про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, та обрання запобіжних заходів керівникам ПАТ «Донецькоблгаз».

Тривають слідчі дії.