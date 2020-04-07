Суд підтвердив розгляд в Англії позову ПриватБанку до Коломойського

Верховний суд Сполученого Королівства відмовив ексвласникам ПриватБанку в задоволенні їхніх клопотань; таким чином, позов ПриватБанку розглядатиметься по суті у Високому суді Лондона.

Про це повідомляє пресслужба банку.

"Верховний суд Сполученого Королівства відмовив у задоволенні клопотань, поданих паном Ігорем Коломойським, паном Геннадієм Боголюбовим та шістьма компаніями, зареєстрованими в Англії та Британських Віргінських островах, щодо дозволу оскаржити рішення Апеляційного суду від жовтня 2019 року, яке повністю скасувало рішення Високого суду Лондона від листопада 2018 року, та яким було підтверджене, що англійський суд має юрисдикцію розглядати позов ПриватБанку щодо шахрайства, здійсненого за попередньою змовою осіб", - ідеться в повідомленні.

У ПриватБанку зазначають, що в рішенні, винесеному 6 квітня 2020 року суддями Рідом, Брігсом та Сейлсом, Верховний суд підтвердив, що у задоволенні клопотань щодо дозволу на оскарження повинно бути відмовлено, «оскільки клопотання не стосуються питань права, які повинні розглядатися в даний момент».

Верховний суд також зобов’язав Коломойського, Боголюбова та компанії відшкодувати витрати, понесені ПриватБанком щодо їхніх невдалих клопотань.

Таким чином, у Коломойського, Боголюбова та компаній більше немає жодних способів оскарження, тому позов Банку надалі розглядатиметься по суті у Високому суді Лондона.

Банк впевнений, що зрештою йому вдасться відшкодувати понад 3 млрд дол. США, що вимагаються в провадженнях.

Як повідомляв Укрінформ, Апеляційний суд Лондона 15 жовтня 2019 року повністю скасував рішення судді першої інстанції пана Фанкорта. Суд постановив, що АТ "КБ "ПриватБанк" може продовжити розгляд позову у Високому суді Лондона щодо шахрайства проти Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, трьох англійських компаній та трьох компаній, зареєстрованих на Британських Віргінських Островах.

Основна сума позову Банку на момент ініціювання становила 1,9 млрд дол. США; з часом вона сягнула близько 3 млрд дол. США з урахуванням відсотків.

Судовий наказ про всесвітній арешт активів, який було отримано в грудні 2017 року, залишається чинним до винесення судового рішення по суті.

У ПриватБанку прогнозували, що слухання по суті справи за позовом фінустанови до Коломойського, Боголюбова та шести компаній у Високому суді Лондона, ймовірно, відбудеться вже в 2021 році.

ПриватБанк був націоналізований в грудні 2016 року. Держава докапіталізувала його на 155 млрд грн. Портфель непрацюючих кредитів ПриватБанку, який класифікується як пов’язаний із попередніми власниками, на 31 грудня 2018 року оцінювали у 212,795 млрд грн.

За даними агенції Kroll, загалом колишні власники ПриватБанку вивели з банку до його націоналізації 5,5 млрд дол.