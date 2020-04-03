ПриватБанк подав новий позов проти ексвласників на $5,5 мільярда

ПриватБанк подав новий позов проти колишніх власників в розмірі на 5,5 млрд доларів, який розглядатиметься у юрисдикції Кіпру.

Про це в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" на каналі "Україна" сказав член наглядової ради ПриватБанку Роман Сульжик, передає кореспондент Укрінформу.

"У державного ПриватБанку є дуже добра новина. Дві години тому ми подали новий позов у юрисдикції Кіпру проти колишніх власників - Коломойського і Боголюбова - на суму 5,5 млрд дол. Це порівнювано з траншем МВФ", - сказав Сульжик.

За його словами, цей позов пов'язаний із сумнівними транзакціями, які були проведені у ПриватБанку з 2013 по 2016 роки.

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"Ми судимося не лише з колишніми власниками, на цей раз до них долучиться один із колишніх членів правління банку, дві компанії на Кіпрі, пов'язані з колишніми власниками ПриватБанку", - зазначив Сульжик.

Він додав, що позов подано у юрисдикції Кіпру – "тому що там, як ми вважаємо, відбувалися сумнівні транзакції".

"У нас дуже сильна юридична позиція, я думаю, ми повернемо ці гроші у бюджет України", - наголосив Сульжик.