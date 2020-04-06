МАУ планово повертає один Boeing лізингодавцю

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" 6 квітня планово повертає Boeing 737-800 UR-PSH компанії-лізингодавцю у зв’язку із закінченням терміну відповідної угоди.

Про це пресслужба МАУ повідомила у коментарі Укрінформу.

"У зв’язку із закінченням терміну лізингової угоди сьогодні МАУ планово повертає літак Boeing 737-800 UR-PSH компанії-лізингодавцю", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за погодженням із компанією-лізингодавцем два далекомагістральні Boeing-777 UR-GOC та UR-GOB відлетіли на зберігання до іспанського Теруелю, найбільшого в Європі технічного аеропорту, який спеціалізується на технічному обслуговуванні літаків у період тривалої стоянки чи зберігання.

"МАУ залишається їхнім лізингоодержувачем, і як тільки заходи боротьби з пандемією коронавірусу будуть зняті літаки повернуться до України в парк МАУ", - додали в авіакомпанії.

Крім того, в компанії повідомили, що літак Embraer-190 також вилетів до Іспанії, щоб після перегону забрати екіпажі та доправити їх до Києва.

Читайте також: МАУ планує здійснювати вантажні перевезення

Як повідомляв Укрінформ, в Україні з 12 березня 2020 року запроваджено карантин у зв'язку з протидією поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

16 березня 2020 року Кабінет міністрів України заборонив міжміські перевезення всіма видами транспорту та масові заходи по всій Україні для протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

25 березня по всій Україні запроваджено надзвичайну ситуацію. Карантин продовжено до 24 квітня.

З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, проте на приватному автомобілі або пішки його можна буде перетинати.

Як повідомлялося, 26 березня авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" оголосила про скасування всіх регулярних рейсів по 24 квітня включно у зв'язку з рішенням уряду про режим надзвичайної ситуації на території України. Пізніше в авіакомпанії повідомили, що планують здійснювати вантажні перевезення.