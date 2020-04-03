Укртранснафта у І кварталі збільшила обсяг транспортування на 3,4%

АТ "Укртранснафта" у січні-березні 2020 року транспортувало 4,039 млн тонн нафти, що на 3,4% більше, ніж за аналогічний період торік.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Загальний обсяг транспортованої нафти за результатами січня-березня 2020 року становить 4,039 млн тонн нафти - на 3,4% більше порівняно з таким періодом у 2019 року. З них обсяг транспортування нафти для НПЗ України становить 592 тис. тонн, що на 17,2% більше, ніж у І кварталі 2019 року, а транзит – 3,448 млн тонн, зростання - 1,3% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в березні 2020 року загальний обсяг транспортування нафти зріс порівняно з березнем минулого року на 14,8% — з 1,387 млн тонн до 1,592 млн тонн.

При цьому на НПЗ України надійшло 196,3 тис. тонн нафти, що на 5,7% більше, ніж роком раніше.

Транзит нафти для європейських споживачів і Республіки Білорусь становив 1,396 млн тонн - це на 16,2% більше, ніж у березні 2019 року.

"Зокрема, понад 1,134 млн тонн нафти Укртранснафта транспортувала для потреб європейських НПЗ і більше 261 тис. тонн – для потреб НПЗ Білорусі", - розповіли у компанії.

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Як повідомлялося, у березні цього року Укртранснафта розпочала транспортування нафти до Республіки Білорусь за маршрутом МНТ «Південний» – ЛВДС «Броди» – ЛВДС «Мозир». Український порт "Південний" прийняв три танкери нафти для Білорусі.