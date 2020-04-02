Уряд збільшив страхування від нещасних випадків на виробництві

Уряд України збільшив на 11% щомісячні страхові виплати потерпілим від нещасного випадку на виробництві.

Про це 2 квітня повідомили у Профспілці працівників вугільної промисловості України з посиланням на Міністерство енергетики та вугільної промисловості.

«Щомісячні страхові виплати, які фінансуються Фондом соціального страхування України для потерпілих на виробництві та членів їх сімей, зростуть на 11%. Відповідну постанову, розроблену Мінсоцполітики на виконання Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», Кабінет Міністрів України прийняв на своєму засіданні 01 квітня 2020 року», - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що страхові виплати будуть перераховані з 1 березня 2020 року на коефіцієнт 1,11.

Загалом виплати підвищать для 205,2 тис. осіб, з яких потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві або профзахворювань майже 195,6 тис. осіб і членів їх родин – понад 9,6 тис. осіб.