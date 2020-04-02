Україна майже вдвічі скоротила транзит російського газу

Про це повідомляє пресслужба ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ) у Facebook.

"За І квартал 2020 року транзит газу склав 11,1 млрд куб.м (за січень - 2,5, лютий - 4, березень - 4,6 млрд куб.м)", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що обсяги транзиту зменшились фактично в 2 рази порівняно із середнім значенням за січень-березень у 2014 - 2019 роках.

У НАК "Нафтогаз України" пояснюють, що причиною скорочення транзиту газу з РФ є "перенасиченість європейських країн газом та зменшення споживання".

Але скорочення обсягів прокачування не зменшує доходу Нафтогазу і нового незалежного оператора ГТС, нагадують у НАК.

Як повідомлялось, із початку 2020 року потужності для транзиту російського газу територією України повністю оплачені ПАТ«Газпром» відповідно до нової транзитної угоди та в розрахунку 65 млрд кубометрів на рік (178 млн кубометрів на добу).

Окрім того, в першому кварталі почала діяти нова послуга, яка дає можливість трейдерам замовляти транзит газу між країнами ЄС через українську ГТС. У березні на замовлення німецького енергетичного трейдера ОГТСУ прокачав перші обсяги газу за маршрутом Угорщина - Словаччина.