З 2 квітня на порталі "Дія" запустять комплекс електронних послуг для ФОПів

Другого квітня на порталі "Дія" Міністерство цифрової трансформації України планує запустити комплекс електронних послуг для фізичних осіб-підприємців.

Про це віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Telegram.

"Завтра на порталі "Дія" ми запускаємо комплекс електронних послуг для фізичних осіб – підприємців: відкриття, внесення змін та закриття. Це будуть дуже зручні та прості сервіси для громадян, мінімум кліків та часу – так, як ми мріємо зробити для всіх послуг", — заявив він.

Федоров додав, що ідеальним цифровим послугам заважає один старий рудимент – книга обліку доходів та податків, яку потрібно купувати та особисто реєструвати в органах Державної податкової інспекції. Законопроєкт про осучаснення цього архаїзму вже готовий до другого читання в парламенті, але час прийняття в умовах сьогодення невідомий, додав він.

Тому сьогодні в уряді, уточнив він, ухвалили рішення, яким дозволено до завершення карантину не купувати та не реєструвати ФОПам ці книги, що вкрай незручно та майже недоступно в поточних умовах.

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Як повідомлялося, на час карантину фізичні особи-підприємці можуть вести облік доходів і витрат без використання книги обліку доходів, якщо ведення книги повинно було розпочатися після встановлення карантину.