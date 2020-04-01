Держмитслужба почне відстежувати рух морських вантажів онлайн

Державна митна служба України у тестовому режимі приєдналась до блокчейн-платформи TradeLens, що дозволяє стежити за переміщеннями морських вантажів онлайн.

Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби України.

"За переміщенням морських вантажів можна буде стежити онлайн — Нова митниця приєдналася у тестовому режимі до блокчейн-платформи TradeLens", - ідеться у повідомленні.

Таким чином відомство отримало доступ до кабінету, який дозволяє відстежувати онлайн-логістику контейнерів, а також бачити їх супровідні документи ще до прибуття товарів в Україну.

Зокрема, завдяки даним TradeLens Держмитслужба вже відправила на ретельну перевірку контейнер із перевищенням ваги на 700 кг.

Зазначається, що приєднання до TradeLens дає можливість відстежувати онлайн логістику кожного контейнера у режимі реального часу. Відтепер Держмитслужба зможе аналізувати інформацію про транспортування товару з моменту появи відповідного замовлення.

Також вантажі з низьким рівнем ризику проходитимуть митний контроль у портах швидше. Натомість блокчейн-платформа “сигналізуватиме” про вантажі, які потребуватимуть ретельнішої перевірки.

TradeLens — спільний проєкт данського транспортного конгломерату Maersk та американської IT-корпорації IBM. Це свого роду блокчейн-платформа, якою користуються понад 150 учасників для організації контейнерної логістики та відстеження вантажів.

До системи TradeLens входять понад 100 морських портів та портових операторів, понад 20 морських перевізників та інтермодальних операторів (перевізників, що транспортують товар кількома видами транспорту), понад 10 митниць інших країн та одна з провідних міжнародних банківських груп.

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Наразі роботу блокчейн-платформи тестує головний офіс Держмитслужби, але невдовзі доступ до неї отримають митниці, які мають вихід до портів.

Робота у тестовому режимі триватиме близько року, повідомили в Держмитслужбі.