Українці торік отримали майже 3,7 трильйона доходів - Держстат

За 2019 рік доходи населення України становили 3 699 млрд грн, на 479 млрд грн більше, ніж за 2018 рік.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

«Доходи населення у 2019 році становили 3699,3 млрд грн, витрати – 3815,5 млрд грн», - йдеться у повідомленні.

Наявний дохід у розрахунку на одну особу становив у минулому році 67 528 грн.

У структурі доходів населення на заробітну плату припадає 47,4%, на соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти – 31,7%, на прибуток та змішаний дохід – 18,3%, на доходи від власності - 2,6%.

У структурі витрат населення за 2019 рік левову частку становило придбання товарів та послуг (92,1%).

Як повідомлялося, за 2018 рік доходи населення становили 3 220 млрд грн, витрати – 3 203 млрд грн. Наявний дохід у розрахунку на одну особу становив 57 909 грн.