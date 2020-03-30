Середня зарплата за рік збільшилася на 15% — Держстат

Середня заробітна плата українців за лютий 2020 року становила 10 847 грн, на 15% більше, ніж за лютий 2019 року.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

За лютий 2019 року середня зарплата в Україні становила 10 847 грн, що на 15,0% більше, ніж за лютий 2019 року і на 1,1% більше, ніж за січень 2020 року.

Найбільшу зарплату за минулий місяць отримали працівники авіаційного транспорту (21 606 грн; на 12,0% менше, ніж за лютий 2019 року); сфери фінансової та страхової діяльності (21 606 грн; на 18,7% більше); галузі інформації та телекомунікацій (18 653 грн, на 13,4% більше).

Найменші середні зарплати за лютий 2020 року були у сферах поштової та кур'єрської діяльності (6 270 грн, на 14,8% більше, ніж за лютий 2019 року), функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури (7 260 грн, на 9,2% більше), тимчасового розміщування й організації харчування (7 411 грн, на 23,5% більше).

Як повідомлялось, за даними Держстату, середня зарплата за лютий 2019 року становила по Україні 9 429 грн, що на 20,4% більше, ніж за лютий 2018 року.