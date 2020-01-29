Середня зарплата за рік зросла на 16% - Держстат

Середня номінальна зарплата українців за грудень 2019 року була на 16% більшою за ту, яку вони отримали за грудень 2018 року, і становила 12 264 грн.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

"Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у грудні 2019 року становила 12 264 грн, що у 2,9 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (4 173 грн). Порівняно з листопадом розмір середньої номінальної заробітної плати збільшився на 14,8%, а за останні 12 місяців (відносно грудня 2018 року) – на 16,0%", - йдеться у повідомленні.

Найбільша номінальна зарплата за минулий місяць була у працівників у сфері фінансової та страхової діяльності — в середньому 22 198 грн (на 22,7% більше, ніж за грудень 2018 року). На другому місці за цим показником — сфера державного управління й оборони, обов’язкового соціального страхування (20 360 грн, на 18,4% більше), на третьому —галузь інформації та телекомунікацій (19 634 грн, на 26,5% більше).

Найменші середні номінальні зарплати за грудень 2019 року були у сферах тимчасового розміщування й організації харчування (7 280 грн, на 7,0% більше, ніж за грудень 2018 року), охорони здоров'я та надання соціальної допомоги (8 505 грн, на 15,9% більше), сільському, лісовому та рибному господарстві (9 412 грн, на 14,7% більше).

Як повідомлялось, за даними Держстату, середня номінальна зарплата за грудень 2018 року становила по Україні 10 573 грн, що на 20,5% більше, ніж за грудень 2017 року.