Європейська бізнес асоціація прокоментувала "банківський" закон

Європейська бізнес асоціація вважає, що прийняття законопроєкту щодо неможливості повернення банків екс-власникам, пришвидшить отримання кредиту від МВФ.

Про це повідомляє пресслужба ЄБА.

"Вчора Верховна Рада прийняла закони, необхідні для надання коштів Міжнародного валютного фонду Україні за програмою розширеного фінансування (EFF), а також для отримання кризових коштів, спрямованих на підтримку України в боротьбі з коронавірусом. Йдеться про прийняття за основу законопроєкту №2572-д щодо неможливості повернення банків (націоналізованих чи ліквідованих) екс-власникам, сподіваємось, днями його буде прийнято і в цілому, та прийняття закону щодо ринку землі", - йдеться в повідомленні.

В Європейській бізнес асоціації наголосили, що в теперішній ситуації допомога від МВФ та інших міжнародних партнерів залишається чи не єдиною можливістю, аби країна могла вистояти.

Як відомо, за попередніми прогнозами, у випадку продовження карантину на декілька місяців, та за наявності програми Міжнародного валютного фонду (МВФ), ВВП України у 2020 році впаде на 9%, а курс гривні може сягнути 35 грн/дол. США. Без підтримки МВФ та інших міжнародних організацій, девальвація гривні могла б сягнути 45-65% від поточного рівня, до 50-80 грн/дол. США.

Фото: zw.linkedin.com