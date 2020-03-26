Глава СОТ прогнозує економічний спад гірший, ніж у 2008 році

Пандемія коронавірусу у світі призведе до економічного спаду та втрати робочих місць, показники яких будуть гіршими ніж під час глобальної фінансової кризи у 2008 році.

Про це у відеозверненні заявив генеральний директор Світової торговельної організації (СОТ) Роберто Азеведо.

"Ця пандемія неминуче матиме величезний вплив на економіку, торгівлю, а отже, і на робочі місця та добробут людей… Останні прогнози пророкують економічний спад і втрату робочих місць, які будуть гіршими, ніж світова фінансова криза десяток років тому", - заявив Азеведо.

За його словами, за кілька тижнів СОТ випустить більш детальний прогноз. Однак на цей час внутрішні економісти організації прогнозують "дуже різке падіння торгівлі".

Глава СОТ вважає, що для розв'язання глобальної проблеми, пов'язаної з пандемією, потрібна глобальна відповідь. Зокрема країнам необхідно зробити важливі кроки по обмеженню безпосередніх економічних збитків і закласти основи для довгострокового відновлення.

"Жодна країна не є самодостатньою, якою б потужною чи передовою вона не була. Торгівля дозволяє ефективно виробляти та постачати основні товари та послуги, медичні товари та обладнання, продовольство та енергію, необхідні всім нам. Зберігати потоки торгівлі та інвестицій буде критично, щоб полиці були повними, а ціни були доступними", - сказав він.

Азеведу також позитивно оцінив стимулюючі заходи, прийняті урядами, а також закликав членів СОТ бути відкритими й обмінюватися інформацією.

Він також повідомив, що СОТ створила спеціальну веб-сторінку, яка містить новини та прогнози щодо торгівлі товарами та послугами в умовах пандемії, діяльність СОТ та інформацію учасників організації про заходи торгівлі, пов’язані за Covid-19.