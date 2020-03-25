"Велике будівництво" триватиме попри карантин – Зеленський

Реалізація проєкту «Велике будівництво» має бути продовжена, але з дотриманням усіх заходів безпеки працівників в умовах карантину з протидії поширенню коронавірусу.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час селекторної наради з міськими головами обласних центрів та головами ОДА, повідомляє пресслужба глави держави.

«Повністю зупинити країну ми не маємо права. Проєкт «Велике будівництво» має бути продовжено, але все повинно бути безпечно», – зауважив Зеленський.

«Велике будівництво» – це спільний проєкт Президента та уряду України, який передбачає спорудження доріг та інфраструктурних об’єктів по всій країні.