Нацбанк послабив гривню на 37 копійок

Національний банк України на вівторок, 24 березня, послабив офіційний курс гривні на 37 копійок - до 28,1126 гривні за долар проти 27,7386 гривні за долар у понеділок.

Такі дані наведено на сайті НБУ. Офіційний курс гривні до євро встановлено на рівні 30,2463 грн за євро проти 29,6359 грн за євро напередодні. Читайте також: Нацбанк за тиждень продав $1 мільярд для підтримки гривні Як повідомляв Укрінформ, Національний банк України встановлював курс гривні до долара США вищим за 28 гривень останнього разу понад рік тому, 18 січня 2019 року, – 28,033609 грн за долар.