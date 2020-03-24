Нацбанк послабив гривню на 37 копійок
Укрінформ
Національний банк України на вівторок, 24 березня, послабив офіційний курс гривні на 37 копійок - до 28,1126 гривні за долар проти 27,7386 гривні за долар у понеділок.
Такі дані наведено на сайті НБУ.
Офіційний курс гривні до євро встановлено на рівні 30,2463 грн за євро проти 29,6359 грн за євро напередодні.
Як повідомляв Укрінформ, Національний банк України встановлював курс гривні до долара США вищим за 28 гривень останнього разу понад рік тому, 18 січня 2019 року, – 28,033609 грн за долар.