Укрнафта збільшила видобуток нафти на 2,2%

ПАТ "Укрнафта" у січні-лютому 2020 року видобула 252,2 тис. тонн нафти, що на 2,2% більше порівняно з показниками аналогічного періоду 2019 року.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"За оперативними даними, в січні-лютому 2020 року "Укрнафта" видобула 252,2 тис. т нафти і конденсату що на 2,2% більше у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року", - йдеться у повідомленні.

Видобуток газу у вказаний період становив 195,7 млн кубометрів, що на 3,3% більше, ніж роком раніше.

Середньодобові показники видобутку вуглеводнів за перші два місяці склали 4,2 тис. тонн нафти і конденсату і 3,26 млн кубометрів газу, дещо збільшившись у порівнянні з показниками минулого року.