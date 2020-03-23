Нафта продовжує дешевшати через відсутність угоди між ОПЕК і США

Ціни на нафту в понеділок тримаються поблизу найнижчого рівня з 2003 року, оскільки очікувана угода між ОПЕК і США не відбулася, також подальше падіння котирувань провокує цінова війна між РФ і Саудівською Аравією.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість травневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $ 26,04 за барель, що на $ 0,94 (3,48%) нижче ціни на момент закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у п'ятницю ф'ючерси знизилися в ціні на $ 1,49 (5,2%), до $ 26,98 за барель.

Ф'ючерс на нафту WTI на травень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшав на $ 0,01 (0,04%) - до $ 22,62 за барель. До закриття попередніх торгів ціна контракту становила $ 22,63 за барель.

20 березня генеральний секретар ОПЕК Мохаммад Баркіндо запросив комісара залізниці шт. Техас Райана Сіттона відвідати червневий саміт картелю. Це запрошення породило надії на угоду ОПЕК і США щодо стабілізації цін на нафту. Раніше Сіттон закликав до скорочення видобутку сирої нафти в Техасі вперше з 1970 р.

Крім того, американський ринок очікує початку масштабної закупівлі сирої нафти для SRP. Заявлений обсяг закупівель становить 77 млн ​​бар. Відповідні процедури будуть запущені найближчим часом.

Саудівська Аравія і Росія як і раніше займають непримиренні позиції і продовжують цінову війну в умовах падіння ринку. Кремль звинувачує в її розв'язанні держави Перської затоки і називає дії Ер-Ріяда шантажем. Зростання пропозиції з обох сторін може ще більше обвалити ціни, оскільки неухильне поширення пандемії COVID-19 продовжує знижувати попит на паливо.

Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 26,26 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 26,75 долара за барель, що на 23 центи нижче рівня закриття торгів ($ 26,98).