Нафта продовжує дешевшати через відсутність угоди між ОПЕК і США
Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість травневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $ 26,04 за барель, що на $ 0,94 (3,48%) нижче ціни на момент закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у п'ятницю ф'ючерси знизилися в ціні на $ 1,49 (5,2%), до $ 26,98 за барель.
Ф'ючерс на нафту WTI на травень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшав на $ 0,01 (0,04%) - до $ 22,62 за барель. До закриття попередніх торгів ціна контракту становила $ 22,63 за барель.
20 березня генеральний секретар ОПЕК Мохаммад Баркіндо запросив комісара залізниці шт. Техас Райана Сіттона відвідати червневий саміт картелю. Це запрошення породило надії на угоду ОПЕК і США щодо стабілізації цін на нафту. Раніше Сіттон закликав до скорочення видобутку сирої нафти в Техасі вперше з 1970 р.
Крім того, американський ринок очікує початку масштабної закупівлі сирої нафти для SRP. Заявлений обсяг закупівель становить 77 млн бар. Відповідні процедури будуть запущені найближчим часом.
Саудівська Аравія і Росія як і раніше займають непримиренні позиції і продовжують цінову війну в умовах падіння ринку. Кремль звинувачує в її розв'язанні держави Перської затоки і називає дії Ер-Ріяда шантажем. Зростання пропозиції з обох сторін може ще більше обвалити ціни, оскільки неухильне поширення пандемії COVID-19 продовжує знижувати попит на паливо.
Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 26,26 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 26,75 долара за барель, що на 23 центи нижче рівня закриття торгів ($ 26,98).