Азійські фондові ринки зросли після того, як уряди й центральні банки вжили заходів, щоб захистити світову економіку від рецесії, що насувається, викликаної пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє АР.

«Азійські фондові ринки зросли в п'ятницю, після того, як Уолл-стріт отримала інформацію, що дії уряду і центрального банку можуть захистити світову економіку від рецесії, що насувається, викликаної коронавірусом», - йдеться в повідомленні.

Просунулися індекси в Шанхаї, Гонконзі, Австралії та Південно-Східній Азії. Ринок Токіо був закритий на свято.

Як зазначає видання, індекс цін на нафту в США зріс на рекордні 23%.

Інвестори надихнулися, побачивши додаткові кроки з боку Федерального резерву та інших центральних банків і урядів щодо підтримання кредитних ринків та економіки.

На Волл-стріт порівняльний індекс S&P 500 зріс на 0,5%, відносно скромно у порівнянні з різкими коливаннями цін за останній тиждень.

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У четвер Європейський центральний банк запустив програму щодо введення грошей на кредитні ринки шляхом купівлі облігацій на суму до 750 мільярдів євро.

Банк Англії знизив ключову відсоткову ставку до рекордно низького рівня в 0,1%. Центральний банк Австралії також знизив базову ставку по кредитах до 0,25%. Центральні банки Тайваню, Індонезії і Філіппін також знизили свої базові ставки.