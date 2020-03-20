НБУ задовольнив заявки 6 банків на купівлю € 35 мільйонів

Національний банк здійснив обмін готівкової валюти на безготівкову на 35 млн євро.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

"Для забезпечення безперебійної роботи банківської системи України в умовах карантину Національний банк почав співпрацю з іноземними фінансовими установами щодо поставок готівкової валюти. Разом із налагодженням таких поставок Національний банк запровадив операції з підкріплення банків готівковими доларами США та євро шляхом їх обміну на відповідну безготівкову валюту. Перша операція з обміну готівкової валюти на безготівкову з оголошеним граничним обсягом у 100 млн євро відбулася сьогодні, 19 березня. Національний банк отримав заявки від 6 банків на 35 млн євро і задовольнив їх у повному обсязі", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, такі операції здійснюються за допомогою торговельно-інформаційних систем, які використовуються банками й для проведення операцій на міжбанківському валютному ринку.

Учасниками даних операцій визначено 10 банків з найбільшим обсягом коштів фізичних осіб в іноземній валюті з урахуванням ощадних сертифікатів, станом на перший робочий день поточного кварталу (2 січня 2020 року). У перелік цих банків входять АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Ощадбанк», АТ «АЛЬФА-БАНК», АТ «Укрексімбанк», АБ «УКРГАЗБАНК», АТ «УКРСИББАНК», АТ «ПУМБ», АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «ОТП БАНК», Акціонерний банк «Південний».

На ці установи припадає більш як 80% від загального обсягу коштів населення в іноземній валюті.

"Сьогодні ми вже почали поповнювати каси банків готівкою у євро. Також ми працюємо з контрагентами з США, щоб доставити значну партію валютної готівки в доларах США. У будь-якому випадку всі громадяни мають можливість купувати і продавати валюту через онлайн додатки банків, що в умовах поширення коронавірусу значно безпечніше, ніж мати справу з банкнотами", - зазначив заступник голови Національного банку Олег Чурій.

Операції з обміну готівкової валюти на безготівкову жодним чином не впливають на обсяг міжнародних резервів України, який є достатнім для згладжування Національним банком курсових коливань на валютному ринку і виконання усіх зовнішніх зобов’язань держави.

Національний банк і далі буде проводити такі операції для усунення нестачі готівкової іноземної валюти в банках.