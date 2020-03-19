Нацбанк продав іще $200 мільйонів для підтримки гривні

Національний банк 18 березня на міжбанківському валютному ринку продав 200 млн дол. США для згладжування надмірних курсових коливань.

Про це повідомляє пресслужба НБУ у Facebook.

"Національний банк брав активну участь у торгах на міжбанківському валютному ринку. Ми продали 200 млн дол. США для згладжування надмірних курсових коливань, не фіксуючи курс на певному рівні, як і передбає режим гнучкого курсоутворення", - йдеться в повідомленні.

Попит на валюту продовжує переважати пропозицію внаслідок погіршення настроїв учасників фінансового ринку через поширення світом коронавірусу. Психологічний чинник залишається ключовим рушієм послаблення гривні в останні тижні.

"У минулому році ситуація на валютному ринку була сприятливою, був надлишок валюти, і для згладжування коливань гривні у бік зміцнення Національний банк викупив з ринку майже 8 млрд дол. США в резерви (чиста купівля). Тож сьогодні ми маємо достатню подушку безпеки, щоб згладжувати коливання гривні вже в інший бік", - наголосили в регуляторі.

Фото: НБУ