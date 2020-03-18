Укрзалізниця погасила єврооблігації на $50 мільйонів

Укрзалізниця погасила єврооблігації на 50 млн доларів США та виплатила черговий купонний дохід за ними.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".

"Укрзалізниця своєчасно та в повному обсязі погасила наступну частину єврооблігацій у розмірі 10% початкової непогашеної основної суми боргу - 50 млн дол. США, та виплатила черговий купонний дохід за ними. Обидва платежі здійснені відповідно до встановленого графіка", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, вже погашено 70% основної суми залучення, а саме 350 млн доларів США. Решта 150 млн доларів США залишаються до погашення в наступні 1,5 року.

Як повідомляв Укрінформ, Укрзалізниця здійснила перший випуск єврооблігацій на загальну суму 500 млн дол. США строком на 5 років у травні 2013 року. Єврооблігації було розміщено на Ірландській фондовій біржі зі ставкою купону 9,5%.

Основну суму позики передбачалося погасити у 2019-2021 роках: 60% - у 2019 році, 20% - у 2020 році та ще 20% - у 2021 році.