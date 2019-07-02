Укрзалізниця розміщує єврооблігації на $500 мільйонів

Укрзалізниця розміщує 5-річні єврооблігації на 500 млн доларів під 8,25% річних, що значно нижче очікуваного рівня.

Про це повідомив у Facebook голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов, розповідаючи про завершення процедури ціноутворення євробондів.

"Укрзалізниця успішно випускає єврооблігації, незважаючи на те, що "злі язики" пророкують дефолт компанії. Вони просто не знають, що компанії вдалося завершити процедуру прайсингу євробондів на пів мільярда доларів США. Процентна ставка значно нижче очікуваного рівня - 8,25% річних. А це більш ніж на 1,5% нижче за купон існуючого випуску (який був ще у 2013 році). Як і планували, залучення на довгостроковий термін - до 2024 року", - написав Кравцов.

За його словами, цим вдалося зменшити платіжне навантаження на Укрзалізницю на найближчі роки, що дозволить компанії успішно розвиватись найближчим часом. "Адже рекордні за багатьма показниками результати 2018-го, сприятливі ринкові умови та ефективні реформи дозволили успішно вийти на міжнародні ринки капіталу. І залучити кошти на максимально вигідних умовах. Акцентую: без жодних державних гарантій і застави", - зазначив керівник компанії.

Кравцов повідомив, що більш ніж 175 інвесторів з Великої Британії, континентальної Європи, США та Азії надали свої пропозиції щодо придбання цінних паперів Укрзалізниці. Відтак, зауважив він, запит у 5 разів перевищив пропозицію компанії і сягнув 2,5 мільярда доларів. "Разом з тим міжнародні ринки працюють максимально відкрито і прозоро, і такий інтерес кваліфікованих інвесторів - це якраз яскравий показник впевненості у надійності та стабільності Укрзалізниці у довгостроковій перспективі", - зазначив Кравцов.

Він також зауважив, що купон за бондами є найнижчим з 2011 року серед квазісуверенних позичальників з України. Таким чином Укрзалізниця, за його словами, відкриває дорогу іншим державним компаніям до міжнародних ринків, зокрема, "Нафтогазу України".