Пасажиропотік Укрзалізниці влітку збільшився на 20%

АТ "Укрзалізниця" у літній період щодня перевозить близько 141 тис. пасажирів, що на 20% більше, ніж навесні.

Про це розповів голова правління Укрзалізниці Євген Кравцов, повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

“Сезон літніх перевезень у розпалі. Щодня Укрзалізниця перевозить близько 141 тис. пасажирів, що на понад 20 % більше, ніж навесні”, - поінформував Кравцов.

Він запевнив, що Укрзалізниця докладає максимум зусиль, аби надати пасажирам необхідну кількість місць у поїздах і належний сервіс.

“На період пікових літніх перевезень додатково призначено 32 поїзди. Таким чином, наразі територією України щоденно курсують 147 поїздів”, — сказав керівник Укрзалізниці.

Зокрема, за інформацією пресслужби відомства, до узбережжя Чорного та Азовського морів курсують понад 70 поїздів. З них у напрямку Бердянська — 5 пар поїздів, до Херсона — 17, Новоолексіївки, Генічеська — 16, Одеси, Білгород-Дністровського, Ізмаїла — 33.

Також Кравцов нагадав, що Укрзалізниця продовжує власними силами оновлювати парк і вже більш як половина пасажирських вагонів обладнана системами кондиціювання повітря. Так, із 2 864 вагонів, задіяних у перевезеннях, 1 304 - обладнані системою кондиціювання повітря. Купуючи квитки онлайн, пасажир одразу бачить, які вагони без кондиціонера — вони позначені відповідними піктограмами.

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Якщо ж у пасажирів виникли проблеми з сервісом, наприклад, вагон обладнаний кондиціонером, але він не працює, очільник відомства рекомендує обов’язково повідомити до контакт-центру Укрзалізниці.

“У нас уже півроку в режимі 24/7 працює оновлений контактний центр. Більшість проблем, які виникають у пасажирів під час подорожі, ми намагаємося вирішити в режимі реального часу. Тому закликаю всіх клієнтів у разі виникнення будь-яких проблем повідомляти на номер 0 800 503 111. Крім того, можна з нами зв’язатися в особистих повідомленнях через офіційну сторінку Укрзалізниці у Facebook. Наразі ми тестуємо опрацювання звернень клієнтів через соціальну мережу”, — підсумував голова правління УЗ.