Укрзалізниця продаватиме квитки за два місяці до відправлення

Квитки на найпопулярніші маршрути поїздів внутрішнього та міжнародного сполучення АТ "Укрзалізниця" з 8 липня 2019 року можна буде придбати за 60 діб до дати відправлення.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"З 8 липня пасажири можуть купувати квитки на поїзди за 60 діб до дати їх відправлення. Ця послуга доступна для низки популярних поїздів внутрішнього та міжнародного сполучення й безпересадкові вагони", - йдеться у повідомленні.

Отже, квитки за 60 діб до відправлення поїзда можна буде придбати на всі поїзди категорії «Нічний експрес» (крім поїздів № 1/2 Івано-Франківськ — Костянтинівка, № 10/9 Київ — Маріуполь, № 20/19 Київ – Лисичанськ) та поїзди міжнародного сполучення з країнами Заходу формування АТ «Укрзалізниця».

Загалом продаж квитків за 60 діб відкриється на 21 поїзд внутрішнього та міжнародного сполучення та на деякі міжнародні безпересадкові вагони.

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В Укрзалізниці зазначають, що попередній продаж проїзних документів на всі інші поїзди відкриватиметься за 45 діб до дати відправлення, а на швидкісні поїзди Інтерсіті+ та Інтерсіті — за 30 діб до відправлення поїзда. Також попередній продаж квитків на поїзди, що курсують у напрямку Донецької та Луганської областей, теж здійснюватиметься за 30 діб до відправлення поїзда.

З повним переліком поїздів, на які з 8 липня можна буде придбати квитки за 60 діб, можна ознайомитися тут.