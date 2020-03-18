Фонд гарантування знову виставляє на продаж пул активів банку Хрещатик

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 24 березня виставляє на продаж пул активів ПАТ «КБ «Хрещатик».

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"Фонд гарантування вкладів виставляє втретє на продаж пул активів ПАТ «КБ «Хрещатик». Торги відбудуться 24 березня 2020 року на електронному майданчику ProZorro.ПРОДАЖІ.

До складу пулу увійшли 663 кредити, які забезпечені іпотекою та надавались ПАТ «КБ «Хрещатик» відповідно до Положення про порядок фінансово-кредитної підтримки молодих сімей та одиноких молодих громадян на будівництво (реконструкцію) житла в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради. Сумарна балансова вартість кредитів – 65,43 млн грн, станом на 01.02.2020 року", - йдеться в повідомленні.

Як забезпечення виконання зобов’язань за цими кредитам в іпотеці ПАТ «КБ «Хрещатик» знаходяться 662 квартири, розташовані в місті Києві, а також 1 договір майнових прав на квартиру.

Всі кредити видані в гривні.

Середня прострочка – до 3 місяців.

Пул буде виставлений на продаж на відкритих торгах з обмеженим колом учасників – в аукціоні можуть брати участь банки України, що мають банківську ліцензію та внесені до Державного реєстру банків.

Початкова ціна лоту – 65,77 млн грн.

Аукціон буде проведений за голландською моделлю з поступовим зниженням ціни впродовж дня на 30% від початкової вартості.

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Як відомо, попередні аукціони з продажу пулу активів ПАТ «КБ «Хрещатик», проведені 10 та 17 березня, завершилися безрезультатно – активи не знайшли свого покупця.