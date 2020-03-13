Фонд гарантування продає пул активів банку Хрещатик

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продає пул активів ПАТ «КБ «Хрещатик» за стартовою ціною 65,8 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"Фонд гарантування вкладів повторно виставляє на продаж пул активів ПАТ «КБ «Хрещатик». Торги відбудуться 17 березня 2020 року на електронному майданчику ProZorro.Продажі", - йдеться в повідомленні.

До складу пулу увійшли 663 кредити, які забезпечені іпотекою та надавались ПАТ «КБ «Хрещатик» відповідно до Положення про порядок фінансово-кредитної підтримки молодих сімей та одиноких молодих громадян на будівництво (реконструкцію) житла в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради.

Сумарна балансова вартість кредитів – 65,43 млн грн. Як забезпечення виконання зобов’язань за цими кредитам в іпотеці ПАТ «КБ «Хрещатик» знаходяться 662 квартири, розташовані в місті Києві, а також 1 договір майнових прав на квартиру.

Всі кредити видані в гривні.

Середня прострочка – до 3 місяців.

Пул буде виставлений на продаж на відкритих торгах з обмеженим колом учасників – в аукціоні можуть взяти участь банки України, які мають банківську ліцензію та внесені до Державного реєстру банків.

Початкова ціна лоту – 65,77 млн грн.

Аукціон буде проведений за голландською моделлю з поступовим зниженням ціни впродовж дня на 20% від початкової вартості.