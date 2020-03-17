У Нацбанку прогнозують негативний вплив коронавірусу на зростання ВВП

Вплив коронавірусу на платіжний баланс України буде незначним, однак пандемія, швидше за все, негативно позначиться на зростанні економіки загалом.

Про це на брифінгу сказав заступник голови Національного банку Олег Чурій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На сьогодні важко робити значні припущення (щодо впливу коронавірусу -- ред.). Що стосується платіжного балансу, а саме експорту-імпорту, то, скоріше, вплив буде від нейтрального до, можливо, й навіть позитивного. Адже це пов'язано з тим, що ціни на енергоносії дуже сильно знизились", - сказав Чурій.

Він пояснив, що через зниження цін на вуглеводні Україна за імпорт у цій частині буде платити менше.

Що стосується експорту, то Україна є значним експортером подовольчих продуктів, а ціни на них хоча дещо й знизились, проте несуттєво, тому в цій частині Україна не зазнає збитків.

"Що стосується впливу на ВВП, а саме на економіку країни, то очевидно, що вплив буде негативний. Але однозначно позитивний ефект матимуть ті законодавчі зміни, які були прийняті сьогодні депутатами", - вважає Чурій.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада на позачерговому засіданні 17 березня 2020 року ухвалила за основу та в цілому закон про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (Covid-19).

Закон передбачає першочергові податкові кроки, спрямовані на підтримку підприємців у форс-мажорних обставинах.

Так, із 1 березня по 30 квітня: звільняються від сплати ЄСВ всі фізичні особи-підприємці, а також особи, котрі займаються незалежною професійноою діяльністю.

Тимчасово скасовуються штрафи та пеня за несвоєчасну або неповну сплату ЄСВ, а також несвоєчасне подання звітності по ЄСВ.

Крім того, бізнес звільняється від основних штрафів та пені за порушення податкового законодавства з 1 березня по 31 травня. Ця норма не буде стосуватися порушень зі сплати ПДВ, акцизів та ренти.

На 3 місяці відтерміновується обов’язкове введення РРО для всіх категорій «спрощенців».

Із 18 березня по 31 травня встановлюється мораторій на проведення документальних та фактичних перевірок. Перевірки, які мали розпочатися у зазначений період включатимуться в оновлений графік перевірок, а розпочаті незавершені перевірки призупиняються.

Земельний податок та орендна плата не нараховуватиметься за земельні ділянки комунальної та державної власності, які перебувають в оренді фізичних і юридичних осіб та використовуються в господарській діяльності.