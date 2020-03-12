Основний попит на валюту формують українські компанії — НБУ

Наразі попит на валюту формують українські компанії, які працюють з експортно-імпортними операціями.

Про це на пресконференції заявив заступник голови Національного банку України Олег Чурій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Попит (на валюту - ред.) формують резиденти України, тобто українські компанії, які працюють з експортно-імпортними операціями, у яких є боргові залучення в іноземній валюті. А також фізичні особи. Ми це пов'язуємо з психологічними факторами, пов'язаними із глобальною ситуацією в економіці та коронавірусом", - сказав Чурій.

При цьому він додав, що попит на валюту з боку нерезидентів зовсім невеликий.

Як повідомляв Укрінформ, чистий продаж валюти Національним банком з початку тижня сягнув 700 млн дол. США.