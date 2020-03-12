Нацбанк цього тижня вже продав $700 мільйонів

Чистий продаж валюти Національним банком з початку тижня сягнув 700 млн дол. США.

Про це на пресконференції заявив голова Національного банку Яків Смолій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Валютний ринок, у свою чергу, реагує на невизначеність із ситуацією з вірусом та посилену турбулентність на фінансових і товарних ринках погіршенням настроїв та підвищеною нервозністю. Це спровокувало зростання попиту на іноземну валюту, починаючи з минулого тижня. Для згладжування значних курсових коливань Національний банк зберігає активну присутність на міжбанківському валютному ринку з минулого тижня. Лише цього тижня чистий продаж валюти Національним банком сягнув 700 млн дол. США. І ми готові за необхідності продовжити валютні інтервенції", - сказав Смолій.

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк України 12 березня 2020 року на аукціоні з продажу валюти продав 75,9 млн дол. США за середньозваженим курсом 25,8130 грн за долар.