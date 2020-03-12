Нацбанк продав на аукціоні майже $76 мільйонів

Національний банк України 12 березня 2020 року на аукціоні з продажу валюти продав 75,9 млн дол. США за середньозваженим курсом 25,8130 грн за долар.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Національний банк 12 березня 2020 року при загальному обсязі заявок суб'єктів ринку на 86,40 млн доларів продав 75,9 млн дол. США.

За результатами аукціону мінімальний курс гривні становив 25,80 гривень за долар, максимальний - 25,84 гривень за долар, та середньозважений - 25,8130 гривень за долар.

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк України сьогодні, 12 березня, планував продати на валютному аукціоні до $200 млн.

Раніше, Національний банк України з огляду на високий попит на валюту на міжбанківському ринку 11 березня 2020 року продав валюти на 350 млн дол. США, а 10 березня - 250 млн дол. США.

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Разом з тим, у НБУ наголошують, що погіршення настроїв на фінансових ринках зумовлене радше психологічним чинником, передусім через поширення світом коронавірусу, хоча з точки зору економічних показників його вплив на Україну є нейтральним. Зокрема, певне падіння цін на наш експорт компенсується здешевленням імпорту, передусім енергоносіїв.