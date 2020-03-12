Децентралізація та "Велике будівництво": Чернишов назвав пріоритети Мінрегіону

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов провів першу апаратну нараду та визначив пріоритетами роботи міністерства децентралізацію, реформу ДАБІ та реалізацію проєкту "Велике будівництво".

Про це повідомляється на сайті міністерства.

"Пріоритетами роботи Міністерства розвитку громад та територій України Олексій Чернишов визначив продовження реформи децентралізації, реформування ДАБІ, реалізацію національного проєкту "Велике будівництво", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в нараді взяли участь заступники міністра, керівники департаментів та підрозділів. Чернишов окреслив задачі та формати майбутньої роботи та взаємодії.

"Мінрегіон продовжує дотримуватися курсу, який був окреслений Денисом Анатолійовичем, ми в тісному контакті із Прем’єр-міністром. Попереду багато нових завдань для всіх підрозділів та департаментів Міністерства, для кожного в цій залі", – запевнив міністр.

Чернишов поставив завдання заступникам та керівникам Міністерства розвитку громад та територій України, також попросив концентруватися не на проблемах, а на шляхах їх вирішення.

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Крім того, міністр поставив завдання актуалізувати та сформувати з урахуванням пріоритетних напрямків план законодавчих ініціатив міністерства.

Як повідомлялося, раніше ексглава уряду Олексій Гончарук заявляв, що 2020-й є роком "Великого будівництва", інфраструктурної модернізації України. В кожному регіоні за своєчасний старт і реалізацію програми "Велике будівництво" відповідають голови облдержадміністрацій. Програма "Велике будівництво" стартувала 1 березня і передбачає масштабне будівництво та капітальний ремонт шкіл, дитячих садків, приймальних відділень лікарень, стадіонів та доріг по всій країні.

Фото: Мінрегіон