Кількість публічних акціонерних товариств в Україні стрімко зменшується

Станом на 1 березня 2020 року в Україні стало на 18,3% менше публічних акціонерних товариств, ніж роком раніше.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

На 1 березня 2020 року в Україні налічувалося 1 388 публічних акціонерних товариств, на 18,3% менше, ніж на 1 березня 2019 року. Також за вказаний період кількість державних підприємств зменшилось на 1,9% (до 3 742), іноземних підприємств — на 1,1% (до 629), кредитних спілок — на 0,8% (до 1 059), товарних бірж — на 0,5% (до 618).

Кількість приватних акціонерних товариств за період з 1 березня 2019 року по 1 березня 2020 року збільшилася на 1,1% (до 5 357), товариств з обмеженою відповідальністю — на 6,4% (до 680 692), приватних підприємств — на 0,1% (до 200 342), фермерських господарств — на 2,8% (до 47 130), комунальних підприємств — на 8,9% (до 14 156), кооперативів — на 2,0% (до 28 144), недержавних пенсійних фондів — на 1,4% (до 75), об'єднань співвласників багатоквартирних будинків — на 9,5% (до 33 094).