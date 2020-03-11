Донбасенерго переводить свої структурні підрозділи з окупованої території

ПАТ "Донбасенерго" переводить працівників своїх структурних підрозділів (Старобешівська ТЕС, "Донбасенергоналадка", "Електроремонт" та "Донбасенергоспецремонт") в іншу місцевість з окупованої території.

Про це повідомили та сайті ПАТ "Донбасенерго".

"Шановні колеги! Повідомляємо вас про переведення на роботу в іншу місцевість разом з підприємством та зміну істотних умов праці", - йдеться в оголошенні для працівників "Донбасенерго", які перебувають у відпустці у зв’язку з проведеням АТО (ООС) на території Донеччини.

В оголошенні вказують, що таким працівникам необхідно повідомити за вказаними номерами телефонів або електронними адресами про прийняте ними рішення.

"При цьому ПАТ "Донбасенерго" попереджає, що відсутність повідомлення від кожного працівника, вказаного в наказі, про згоду/незгоду з переведенням на роботу в іншу місцевість разом з підприємством і новими умовами праці буде сприйматися як відмова від продовження роботи у вищевказаних структурних одиницях", - уточнено в оголошенні.

У наказах "Донбасенерго" вказано, що з 10 квітня 2020 року робочі міста для працівників структурних підрозділів будуть тепер знаходитися в місті Миколаївка Донецької області по вул. Січових Стрільців, буд. 9 (де розташована Слов’янська ТЕС). У разі отримання відмови працівника про переведення його в іншу місцевість буде організовано його звільнення, йдеться у цьому наказі.

ПАТ "Донбасенерго" - об’єднує дві електростанції: Слов’янську та Старобешівську ТЕС (остання з 2014 р. розташована на не підконтрольній Україні території). З березня 2017 р. показники виробничої діяльності активів, розміщених на тимчасово окупованій території в Донецькій області, не включаються у зведену звітність "Донбасенерго" через втрату контролю над ними.

Станом на 01.03.2020 року 60,86 % акцій ПАТ "Донбасенерго" належать Приватному акціонерному товариству "ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДИНГ", 25 % + 1 акція – державі в особі Фонду державного майна України, 14,14 % – іншим міноритарним акціонерам.