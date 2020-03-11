“Антонов” не планують передавати на приватизацію - Абромавичус
Укрінформ
Гендиректор Укроборонпрому Айварас Абромавичус запевнив, що жодних планів стосовно приватизації підприємства «Антонов» немає.
Про це він сказав на брифінгу журналістам, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Про приватизацію зараз мова не йде», - сказав він.
Абромавичус пояснив, що він особисто не є прихильником націоналізації, але він зустрічався з багатьма інвесторами і впевнився, що у них не було зацікавленості приватизувати «Антонов».
За його словами, «зараз є популістичні маніпуляції, що уряд буде все розпродавати, але це не так». Айварас також, відповідаючи на запитання журналістів стосовно імпортозаміни російських запчастин на АНи, запевнив, що цей процес триває.
«Літак АН-178 буде з нульовою кількістю російських комплектуючих», - зазначив він.