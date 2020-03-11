“Антонов” не планують передавати на приватизацію - Абромавичус

Гендиректор Укроборонпрому Айварас Абромавичус запевнив, що жодних планів стосовно приватизації підприємства «Антонов» немає.

Про це він сказав на брифінгу журналістам, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Про приватизацію зараз мова не йде», - сказав він.

Абромавичус пояснив, що він особисто не є прихильником націоналізації, але він зустрічався з багатьма інвесторами і впевнився, що у них не було зацікавленості приватизувати «Антонов».

За його словами, «зараз є популістичні маніпуляції, що уряд буде все розпродавати, але це не так». Айварас також, відповідаючи на запитання журналістів стосовно імпортозаміни російських запчастин на АНи, запевнив, що цей процес триває.

«Літак АН-178 буде з нульовою кількістю російських комплектуючих», - зазначив він.