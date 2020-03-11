Фонд гарантування цього тижня планує продати активи банків на 2 мільярди

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на поточному тижні планує продати активи банків, що ліквідуються, на 2,04 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"Протягом поточного тижня (10.03. – 13.03.2020) запланований продаж активів банків, що ліквідуються, на загальну суму 2 043,64 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Із них на суму 1 952,22 млн грн виставлено права вимоги за кредитами, та на суму 48,29 млн грн – нерухоме майно, земельні ділянки та інші основні засоби банків.

Крім того, дебіторська заборгованість перед банками торгуватиметься за 43,13 млн грн.

Як повідомляв Укрінформ, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на минулому тижні продав активи 9 банків, що перебувають в управлінні фонду, на 18,82 млн грн.