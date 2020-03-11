Фонд гарантування цього тижня планує продати активи банків на 2 мільярди

Фонд гарантування цього тижня планує продати активи банків на 2 мільярди

Укрінформ
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на поточному тижні планує продати активи банків, що ліквідуються, на 2,04 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"Протягом поточного тижня (10.03. – 13.03.2020) запланований продаж активів банків, що ліквідуються, на загальну суму 2 043,64 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Із них на суму 1 952,22 млн грн виставлено права вимоги за кредитами, та на суму 48,29 млн грн – нерухоме майно, земельні ділянки та інші основні засоби банків.

Крім того, дебіторська заборгованість перед банками торгуватиметься за 43,13 млн грн.

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Як повідомляв Укрінформ, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на минулому тижні продав активи 9 банків, що перебувають в управлінні фонду, на 18,82 млн грн.

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