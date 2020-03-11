Нафта трохи подорожчала через можливе скорочення видобутку у США

Ціни на нафту зростають у середу другий день поспіль на тлі надій на скорочення обсягів видобутку в США.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість травневих ф'ючерсів на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures становила $ 38,41 за барель, що на $1,19 (3,2%) вище рівня попередньої сесії. За підсумками торгів 10 березня вартість Brent виросла на $2,86 (8,32%) - до $37,22 за барель.

Ф'ючерси на WTI на квітень на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) виросли в ціні на $0,85 (2,47%) - до $ 35,21 за барель. Вчора ф'ючерс на WTI підскочив на $ 3,23 (10,38%) - до $ 34,36 за барель.

Ціни на нафту відіграли приблизно половину падіння, яке відбулося в понеділок після того як Саудівська Аравія, не добившись згоди Росії на подальше скорочення виробництва нафти, прийняла рішення збільшити видобуток і опустити ціни для покупців.

У вівторок Ер-Ріяд заявив, що державна нафтокомпанія Saudi Aramco наростить виробництво нафти в квітні до 12,3 млн барелів на добу (б/д) - це на 300 тис. Б/д вище оголошеного раніше максимального обсягу видобувних потужностей компанії.

"Очікування того, що виробникам сланцевої нафти в США буде потрібно скоротити видобуток, допомогли поліпшити настрої на ринку", - наголосив Сатору Йошида, аналітик з сировинних товарів із Rakuten Securities.

Американські виробники сланцевої нафти, зокрема й Occidental Petroleum, здійснили додаткове скорочення витрат, яке може привести до зниження видобутку після того, як на початку тижня ціни на нафту впали до найнижчого рівня за понад три роки.

Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 36,73 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 37,94 долара за барель, що на 92 цента нижче за рівень закриття торгів ($37,22).

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