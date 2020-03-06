Збитки ОПЗ: фігуранту справи призначили мільйонну заставу

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав запобіжний захід щодо одного з фігурантів у справі про завдання багатомільйонних збитків Одеському припортовому заводу - застава розміром 1 мільйон 51 тисяча гривень.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на своїй сторінці в Facebook.

"6 березня 2020 року за клопотанням прокурорів САП та детективів НАБУ Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід одному з учасників злочинної схеми, реалізація якої під час продажу мінеральних добрив завдала збитків АТ "Одеський припортовий завод" у сумі 93,3 млн гривень, а саме - заступнику директора ОПЗ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що слідчий суддя застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у сумі 1 мільйон 51 тисяча гривень. Крім того, на особу покладено ряд процесуальних обов’язків, зокрема носіння електронного засобу контролю.

Питання щодо оскарження запобіжного заходу буде вирішено після ознайомлення з повним текстом рішення суду.

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Як повідомляв Укрінформ, сьогодні детективи НАБУ оголосили чотирьом особам про підозру у завданні 93,3 млн грн збитків АТ "Одеський припортовий завод". Йдеться про: довірену особу народного депутата України VIII скликання, яка виступила організатором схеми; заступника директора ОПЗ; начальника відділу; власника компанії-нерезидента - учасниці корупційної схеми. Щодо решти двох підозрюваних, то наразі їхнє місце знаходження не встановлено. Тож про підозру їм повідомили заочно.

Слідство встановило, що довірена особа народного депутата VIII скликання організувала схему, за якою Одеський припортовий завод продавав мінеральні добрива наперед визначеній компанії за цінами, нижчими від ринкових. В подальшому ця компанія перепродавала товар іноземним компаніям із реального сектору економіки за конкурентними цінами. Однак фізично постачання забезпечував цим компаніям ОПЗ.

Розслідування наведених фактів НАБУ та САП здійснюють із жовтня 2016 року.