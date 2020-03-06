НАБУ оголосило підозри у справі про 93 мільйони збитків Одеському припортовому

Детективи Національного антикорупційного бюро України оголосили чотирьом особам про підозру у завданні 93,3 млн грн збитків АТ "Одеський припортовий завод".

Про це інформує пресслужба відомства.

"Йдеться про: довірену особу народного депутата України VIII скликання, яка виступила організатором схеми; заступника директора АТ "Одеський припортовий завод"; начальника відділу АТ "Одеський припортовий завод"; власника компанії-нерезидента-учасниці корупційної схеми", - йдеться в повідомленні.

Посадовців ОПЗ затримано, повідомили в Антикорупційному бюро. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Щодо решти двох підозрюваних, то наразі їхнє місцеперебування не встановлено. Тож про підозру їм повідомили заочно.

Також детективи НАБУ вчиняють необхідні слідчі дії для встановлення інших учасників корупційної схеми.

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Слідство встановило, що довірена особа народного депутата VIII скликання організувала схему, за якою Одеський припортовий завод продавав мінеральні добрива наперед визначеній компанії за цінами, нижчими від ринкових. Надалі ця компанія перепродавала товар іноземним компаніям із реального сектору економіки за конкурентними цінами. Однак фізично постачання забезпечував цим компаніям ОПЗ.

Схема діяла впродовж березня-грудня 2015 року. До її реалізації були залучені посадові особи ОПЗ. Внаслідок таких протиправних дій ОПЗ недоотримав дохід у близько 93,3 млн грн.

Розслідування наведених фактів НАБУ та САП здійснюють із жовтня 2016 року.