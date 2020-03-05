Ексголову Нацбанку Молдови звинувачують у відмиванні коштів

Ексголові Нацбанку Молдови Доріну Дрегуцану висунули обвинувачення в шахрайстві та відмиванні коштів в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє Newsmaker з посиланням на Генпрокуратуру країни.

«Як повідомила Генпрокуратура, 5 березня правоохоронці затримали трьох керівників Нацбанку: колишнього і нинішнього віцеголів і керівника одного з управлінь. Крім того, Дрегуцану висунули обвинувачення», - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що йому пред'явили обвинувачення в шахрайстві і відмиванні коштів в особливо великих розмірах. Питання про запобіжний захід ще вирішується.

Варто зазначити, раніше генпрокурор Олександр Стояногло повідомив, що дозволив допитати і затримати колишнього віцеголову Нацбанку Емму Табирцу, колишнього голову НБМ Доріна Дрегуцану і нинішніх заступників голови Нацбанку Ауреліу Чінчлея та Йона Стурзу.

Як повідомляє Balkan Insight, їх затримали у зв'язку з крадіжкою 1 мільярда доларів США з банківської системи в період з 2012 по 2014 рік. Викрадені кошти тоді становили приблизно 15 відсотків ВВП країни.