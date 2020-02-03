НБУ у січні оштрафував Акордбанк на 2,3 мільйона

Національний банк у січні застосував до ПуАТ «КБ «Акордбанк» штраф у розмірі 2,3 млн грн за порушення законодавства у сфері фінмоніторингу.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Національний банк України за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у січні 2020 року застосував до ПуАТ «КБ «Акордбанк» як захід впливу штраф у розмірі 2 313 086,75 гривень за неналежне забезпечення діяльності внутрішньобанківської системи запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму (зокрема системи управління ризиками легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму), неналежне виконання обов’язку здійснювати, зокрема, вивчення клієнтів (їхніх представників) та аналіз їхніх фінансових операцій", - йдеться в повідомленні.

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У Нацбанку зазначають, що зазначене призвело до проведення клієнтами банку фінансових операцій з видачі готівкових коштів за відсутності документів щодо реальних фінансових можливостей здійснення фінансових операцій та невідповідності таких фінансових операцій клієнтів банку наявним у банку документам щодо фінансового стану чи змісту діяльності клієнтів.