НБУ оновив перелік системно важливих банків

Національний банк здійснив щорічний перегляд переліку системно важливих банків.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Кількість банків лишилась незмінна і становить 14 установ, водночас замість Укрсоцбанку, який минулого року приєднався до Альфа-Банку, до переліку увійшов А-Банк", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, системно важливими банками визначено: А-Банк, Альфа-банк, Кредобанк, ОТП банк, Ощадбанк, Південний, Приватбанк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, Таскомбанк, Укргазбанк, Укрексімбанк, Укрсиббанк та Універсал банк.

Як відомо, для системно важливих банків діють підвищені вимоги, покликані забезпечити додатковий запас їх стійкості.

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По-перше, додатково до нормативного значення достатності основного капіталу вони мають сформувати буфер системної важливості, який почне діяти з 1 січня 2021 року і залежатиме від значення показника системної важливості банку.

Буфер системної важливості становитиме 1% для Райффайзен Банку Аваль, Альфа Банку, А-Банку, ПУМБу, УкрСиббанку, ТАС Банку, Універсал Банку, ОТП Банку, Банку "Південний" та Кредобанку.

Буфер системної важливості становитиме 1,5% для Укрексімбанку, Ощадбанку та Укргазбанку.

Буфер системної важливості становитиме 2% для ПриватБанку.

По-друге, ці банки повинні розробити плани відновлення діяльності відповідно до вимог Національного банку. Такі плани покликані швидко стабілізувати роботу системно важливих установ в умовах кризи.

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По-третє, системні банки мають виконувати посилений норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7) - не більше, ніж 20% (для банків, що не є системно важливими його встановлено на рівні 25%).

Після втрати статусу системної важливості, банк має дотримуватися посилених вимог протягом ще 12 місяців.

Національний банк щороку визначає системно важливі банки за даними на 1 січня. Підходи до визначення системно важливих банків були переглянуті влітку минулого року. Оновлена методологія забезпечує точніше відображення значимості системно важливих банків для фінансового ринку.