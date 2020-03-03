НБУ почав тестування звітності небанківських фінустанов

Національний банк з 2 березня розпочав тестування процесу подання звітності небанківськими фінансовими установами (НФУ).

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

"З 2 березня розпочалось тестування Національним банком процесу подання звітності небанківськими фінансовими установами (НФУ), регулювання та нагляд за якими з 1 липня 2020 року перейде до НБУ від Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг в межах проєкту "спліт", - йдеться в повідомленні.

Тестове подання звітності дозволить НФУ адаптуватися до формату подання даних, який використовується в НБУ, при цьому перелік звітних показників залишатиметься незмінним до кінця 2020 року.

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Протягом тестового періоду (до 1 липня 2020 року) спеціальний ресурс Національного банку для подання звітності portal.bank.gov.ua (далі - вебпортал) буде функціонувати в режимі отримування, перевірки звітності, надання протоколів помилок.

Тестова звітність буде подаватись за 4 квартал 2019 року. Термін подання тестової звітності не обмежений існуючими нормативно-правовими актами.

Для зручності НФУ, на сайті Національного банку розміщено реєстр показників тестових файлів звітності та основні вимоги до їх формування, у тому числі: описи показників та контролів до цих показників, довідники для формування показників із переліком метрик (вимірів), описи параметрів (можливих розрізів інформації), некласифіковані реквізити показників, інструкції по формуванню звітності тощо.

Поступово буде відбуватись адаптація існуючих форм звітності до формату даних НБУ та розміщення відповідних реєстрів на сайті. Це дозволить провести тестування за всією сукупністю звітних показників та найбільш ефективно розпочати подання звітності небанківськими фінансовими компаніями до Національного банку з 1 липня 2020 року.

Незабаром на сторінках Національного банку у соціальних мережах та на сайті також буде розміщено відеоінструкцію про процедуру формування звітності.

Як повідомляв Укрінформ, 12 вересня 2019 року Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг». Метою закону є скорочення кількості регуляторних та контролюючих органів шляхом розподілу функцій Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, між іншими регуляторами.

Згідно із законом, з 1 липня 2020 року Національний банк стане регулятором страхових, лізингових, фінансових компаній, кредитних спілок, ломбардів та бюро кредитних історій, а НКЦПФР регулюватиме недержавні пенсійні фонди та фонди фінансування будівництва.