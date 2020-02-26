З 1 квітня платежі через систему Нацбанку будуть доступні у режимі 23/7

Міжбанківські платежі через систему електронних платежів Національного банку (СЕП) будуть доступні у режимі 23/7 з 1 квітня 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Система електронних платежів Національного банку (далі – СЕП) переходить на розширений регламент роботи з 1 квітня 2020 року. Це передбачає доступність системи для проведення міжбанківських платежів 23 години на добу 7 днів на тиждень (23/7)", - ідеться в повідомленні.

У НБУ зазначають, що така новація дасть можливість проводити чутливі до часу платежі, а також сприятиме розширенню доступу клієнтів до фінансових послуг та зростанню частки безготівкових розрахунків.

Регулятор визначив особливості розширеного регламенту роботи СЕП. Зокрема, учасники СЕП зможуть здійснювати міжбанківський переказ коштів через цю платіжну систему з 01:00 до 24:00. У роботі системи буде технологічна перерва з 00:00 до 01:00 під час переходу на новий банківський день. Учасники СЕП самостійно ухвалюють рішення про регламент своєї взаємодії з системою у цілодобовому режимі.

Водночас виконання банками міжбанківського переказу коштів через СЕП у режимі 23/7 є добровільною опцією. Банки самостійно прийматимуть рішення щодо часу початку та завершення роботи в СЕП на підставі власних потреб та потреб своїх клієнтів. Робота СЕП у режимі 23/7 стане першим етапом для переходу СЕП на цілодобовий режим роботи.

Як повідомлялось, система електронних платежів Національного банку (СЕП) – державна банківська платіжна система, що забезпечує проведення міжбанківського переказу через рахунки, відкриті в Національному банку України.